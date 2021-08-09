Galatasaray'da gençlik operasyonu sürüyor! "Türk Haaland" lakaplı Mirhan İnan, Terim'in listesinin en başında

Galatasaray'da gençlik operasyonu tüm hızıyla sürerken Fatih Terim'in transfer listesinin tepesine aldığı yeni isim taraftarı heyecanlandırdı. Deneyimli teknik adamın, Stuttgart altyapısında yetişen "Türk Haaland" lakaplı Mirhan İnan için birçok olumlu bilgi aldığını ve sarı-kırmızılı kulübün transferi bonservissiz olarak bitirebileceği vurgulandı.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transferde vites artıran Galatasaray, genç futbolcularla tek tek sözleşme imzaladı. Sacha Boey, Cicaldau, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz'ın ardından sarı-kırmızılılar şimdi de Stuttgart altyapısından Mirhan İnan'ı gündemine aldı.

TORINO DA DEVREDE

Sabah'ın haberine göre; Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde yetenekli genç futbolcuların taramasını yapan Galatasaray'ın ağına 18 yaşındaki golcü futbolcu Mirhan İnan'ın takıldığı ortaya çıktı. Stuttgart altyapısından yetişen ve BundesLiga U17 Ligi'nde 19 maçta 5 gol atan Mirhan'ın özelliklerinden çok etkilenen Fatih Terim'in 2003'lü forveti sarı kırmızılı kulübe kazandırmayı çok istediği anlaşılırken, transferde İtalyan ekibi Torino'nun da devrede olduğu bildirildi.

MİRHAN İNAN İÇİN OLUMLU RAPOR ALDI

1,88'lik boyu ve hızlı yapısıyla Norveçli Haaland'ı andıran Mirhan İnan için 'Türk Haaland' yorumları yapılırken, oyuncunun Türkiye U18 yaş grubunda da yer alması dikkatlerden kaçmadı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın kapısını çalan Terim'in Mirhan İnan hakkında olumlu rapor aldığı anlaşılırken, Galatasaray'ın umut vaad eden potansiyeli yüksek ismi bonservissiz bir şekilde kadroya katacağı vurgulandı.