Galatasaray'da Falcao krizi: Bu kadar para boşuna mı verildi?

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği ve bonuslarla yıllık 7 milyon euro kazanacak olan Falcao sakatlığı olduğu için uzun süredir forma giymiyor. Beşiktaş derbisinde de oynamayacak olan oyuncu sarı kırmızılı ekipte tartışma çıkardı.

26.10.2019 12:28
Galatasaray'da Falcao krizi: Bu kadar para boşuna mı verildi?

Cim-Bom'da, sezonun ilk 3 haftasında (Denizli, Konya, Kayseri) olmayan Falcao, ilk kez forma giydiği Kasımpaşa maçında Sarı-Kırmızılı forma ile ilk ve tek golünü atarken, sonrasında ligde Y.Malatya deplasmanında son 1 dakika ve Fener derbisinde 90 dakika oynadı. Sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında forma giymedi.

TAKIMDAN AYRI İDMAN

Star'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ve PSG maçlarında oynayan Kolombiyalı forvet, Real Madrid'e karşı da kadroda yoktu. Sakatlık sonrası özel programla takımdan ayrı adaptasyon çalışması yapan Falcao'nun, Beşiktaş derbisinde oynamayacak olması, "Bu kadar para boşuna mı verildi" tartışmalarının başlamasına yol açtı.


VİDEO: Galatasaray'da Falcao krizi: Bu kadar para boşuna mı verildi?
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YORUMLAR (13)

  • CAN:
    BÜYLE PIHALI TIRANSFERİ İNSAN İYİCE ARAŞTIRMAZMI KANI BEŞ KURUŞ ETMİYE ŞİKEBAHÇENİN DİLİNE DÜŞÜRDÜNÜZ
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  • POLAT:
    YAZIKLAR OLSUN YÜNETİCİLER BÜYLE BECERİKSİZLİĞİNİZ YÜZÜNDE HIRSIZBAHÇENİN DİLİNE DÜŞÜRDÜNÜZ
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  • BEYZALİ:
    6 ay boyunca transfer etmek için yapmadıkları şaklabanlık kalmadı yöneticiler ayağını öpmediği kaldı ne bekliyordunuz adam gs ye hizmet için değil saltanat için geldi sözleşmesinde gs lehine olan bir madde varmı tüm kozlar falcao nun elinde istese antrenmana dahi çıkmaz
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  • MED BAHADIR:
    aynen gs yunetımı seyırcı baskısı ıce dönuk alındı tıpkı sıyasetımız gıbı
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  • FENERLİBAHÇELİ34:
    G. Sarayın becerikli yöneticileri en iyisini bilir. İzlanda dan bir Sigthorsson gelmiş adam neredeyse oynamadan gitmişti. Bir de Grosskreutz vardı o da yağını topa sürmemişti sanırım.
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  • TABİKİ:
    Tabiki boşuna verildi o kadar para hiç oynamadan adam para kazandı van persiden bile daha beter bir durum olacak bu galiba.
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  • KENAN:
    Bari resimlerini albayrak tan alıp çoğaltıp maske yapın taraftarınız taksın yokluğunu belli etmeyin
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  • BEYZALİ:
    türk kulüplerinin borçlarının toplamı bazı ülkerlerin ekonomisini geçti heryıl yüzmilyon larca dolar dışarı kaçıyor turizm de rekor kırdık dışarıdan girdi sağladık diye sevinirken futbol yöneticilerinin beceriksizliğinden veya art niyetlerinden dolayı turizm girdisinden çok futbol enkazlarına dolarlar gidiyor
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