Galatasaray'da Falcao krizi: Bu kadar para boşuna mı verildi?
Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği ve bonuslarla yıllık 7 milyon euro kazanacak olan Falcao sakatlığı olduğu için uzun süredir forma giymiyor. Beşiktaş derbisinde de oynamayacak olan oyuncu sarı kırmızılı ekipte tartışma çıkardı.
Cim-Bom'da, sezonun ilk 3 haftasında (Denizli, Konya, Kayseri) olmayan Falcao, ilk kez forma giydiği Kasımpaşa maçında Sarı-Kırmızılı forma ile ilk ve tek golünü atarken, sonrasında ligde Y.Malatya deplasmanında son 1 dakika ve Fener derbisinde 90 dakika oynadı. Sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında forma giymedi.
TAKIMDAN AYRI İDMAN
Star'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ve PSG maçlarında oynayan Kolombiyalı forvet, Real Madrid'e karşı da kadroda yoktu. Sakatlık sonrası özel programla takımdan ayrı adaptasyon çalışması yapan Falcao'nun, Beşiktaş derbisinde oynamayacak olması, "Bu kadar para boşuna mı verildi" tartışmalarının başlamasına yol açtı.
VİDEO: Galatasaray'da Falcao krizi: Bu kadar para boşuna mı verildi?