Galatasaray'da Falcao ile yollar ayrıldı

Galatasaray, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sonlandırıldığını açıkladı.

Galatasaray, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sonlandırıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı