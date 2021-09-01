Galatasaray'da Falcao ile yollar ayrıldı
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Galatasaray'da Falcao ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da Falcao ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sonlandırıldığını açıkladı.

Galatasaray, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sonlandırıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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