Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz, kulüpten ihraç edilmedi

Galatasaray Kulübü Basın Sözcüsü Remzi Sanver, Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin ihraç edilmediğini açıkladı. Sanver, "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimi hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi" dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, eski Başkan Mustafa Cengiz ve Rizespor'la yaşanan gerilim hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Sanver'in açıklamalarından satır başları:

"Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimi hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi.

"İLKESİZLİĞE DÜŞMEDİK"

Spor kulüpleri oyuncularının sadece bedensel gelişimleri değil, ahlaki gelişimlerinden de sorumludur. Bu bilinci, bu olayda da ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Yanlışa doğru demek ilkesizliğine düşmedik.

"HUSUMETİMİZ OLAMAZ"

Galatasaray ile Rizespor arasında bir ihtilaf var. Dün, Rizespor'un bizi itham eden sert açıklamaları oldu, bizim bu ithamlara cevap veren sert açıklamalarımız oldu. Bizim ne Rizespor'la, ne de başka bir rakibimizle husumetimiz olamaz."