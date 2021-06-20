Mazbata beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i göreve getiriyor
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Mazbata beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i göreve getiriyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'da tarihi başkanlık seçimini Burak Elmas kazanırken, gözler Fatih Terim'in takımdaki geleceğine çevrildi. Pazartesi İstanbul'a gelecek Fatih Terim'in, Burak Elmas'ın mazbata almasını beklemeden Florya'da mesaiye başlayacağı ifade edildi. Terim'le çalışmak istediğini her fırsatta dile getiren Elmas, ilk icraatını tecrübeli hocayı takımın başına getirerek yapacak.

Galatasaray'da kıran kırana geçen seçimi Burak Elmas 41 oy farkla kazanarak Galatasaray'ın yeni başkanı oldu. Her fırsatta başkan seçilirse Fatih Terim'le devam edeceğini söyleyen Burak Elmas'ın mazbatayı almayı beklemeden tecrübeli hocayı göreve getireceği ifade edildi.

"BURAK ELMAS PROSEDÜRLERİ BEKLEMEYECEK"

Konuyla ilgili YouTube'da yayınlanan Spor Gecesi programında konuşan Haluk Yürekli, "Burak Elmas'in ilk icraatı belli. Burak Elmas, prosedürleri beklemeyecek. Fatih Hoca, pazartesi günü Florya'da olacak! Kesin bilgidir" ifadelerini kullandı.

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Ali Gülhan
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