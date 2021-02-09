Galatasaray'da başarının sırrı Muslera! Yeni sözleşme imzalanacak

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Sakatlıktan döndükten sonra gösterdiği başarılı performans ile Galatasaray'ı zirveye taşıyan Fernando Muslera'nın sezon sonu bitecek olan sözleşmesi uzatılacak. Futbolu Galatasaray'da bırakması beklenen Muslera'nın kulüple en az 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağı bekleniyor.

Geçen yıl Rize deplasmanında ayağı kırılan Fernando Muslera 6 aylık iyileşme sürecinin ardından sahalara geri döndü. Kaldığı yerden devam eden Muslera, başarılı performansı ile Galatasaray'ı zirve yarışında üst sıraya taşıdı.

GALATASARAY'I AYAKTA TUTTU

Özellikle Fenerbahçe deplasmanında yaptığı kurtarışlar ile takımını ayakta tutan Uruguaylı eldiven galibiyette büyük bir pay sahibi oldu.

2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Futbolu Galatasaray'da bırakması beklenen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Muslera ile yeniden masaya oturulacak. 35 yaşındaki Muslera'nın ücretinde indirim yapması beklenirken, sözleşmenin 2 yıllık olacağı konuşuldu.

22 ŞUTUN 20'SİNİ KURTARDI

Muslera sahalara döndükten sonra Galatasaray 5'te 5 yaparak liderliği geri aldı. Uruguaylı kaleci bu süreçte biri penaltı olmak üzere kalesine gelen 22 şutun 20'sini kurtardı.