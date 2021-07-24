Galatasaray, Cicaldau için eski kulübüne 6,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek
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Galatasaray, Cicaldau için eski kulübüne 6,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek

Galatasaray, Cicaldau için eski kulübüne 6,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, yeni transferi Alexandru Cicaldau ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, yeni transferi Alexandru Cicaldau ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir." denildi.

Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelinin ise 25 milyon avro olarak belirlendiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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