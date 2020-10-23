Galatasaray'da Feghouli ve Linnes, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı
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Galatasaray'da Feghouli ve Linnes, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı

23.10.2020 14:47 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:09

Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda maç kadrosu açıklanırken, Feghouli ve Linnes sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, dar alanda gruplar halinde pas çalışması yaptı.

Oyuncular, antrenmanın ana kısmında taktik çalışmalar üzerinde durdu.

FEGHOULI VE LINNES YOK

Sarı-kırmızılı ekibin maç kadrosu da belli oldu. Sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli ile Martin Linnes, kadroda yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim, kadroya şu oyuncuları dahil etti:

Fatih Öztürk, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

Galatasaray, akşam saatlerinde Erzurum'a gidecek.

Galatasaray'da Feghouli ve Linnes, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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Haber Yorumları (1)
HASTİRRR: GS bu sene dipllerden kurtulamaz. ben size söyliyeyim. sadece GS değil. ne trazbon, ne bjk, ne de fb yukarilara çikamazlar. artik uç bykler devri bitti çunku.
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