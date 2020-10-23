Galatasaray'da Feghouli ve Linnes, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı

Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda maç kadrosu açıklanırken, Feghouli ve Linnes sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.