Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Koç ayrımcılık yapıyor, TFF buna ne diyecek?

Kulüp televizyonunda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil için söylediği "Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu" sözleriyle ilgili, "Bu bir ayrımcılıktır. Türk futbolunda böyle bir çığır açmayalım. TFF bu ayrımcılığa ne diyecek?" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Mesut Özil ile ilgili sözleri sonrası veryansın eden Cengiz, transfer çalışmalarıyla da ilgili bilgi verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil için yaptığı "Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu" açıklamasına değinen Mustafa Cengiz "Aslını, belli bir Türklüğünü reddedip gelene 'Evin oğlu' dememek gerekir. O zaman elin oğlu kim? Bu bir ayrımcılıktır. Türk futbolunda böyle bir çığır açmayalım. TFF bu ayrımcılığa ne diyecek?" ifadelerini kullandı.

"BEN BUNU ANLAMIYORUM"

Galatasaray Başkanı konuyla ilgili sözlerini "Benim disiplin kurulu yedek üyeme, attığı bir tweetten dolayı ceza verdiler. Ali Koç'la şahsi bir problemim yok ancak bir sözü hoşuma gitmedi. 'Birileri elin oğlu, biri evin oğlu evine geldi' demek nasıl bir mantıktır? Ben bunu anlamıyorum. Değerli bir transfer, Türk futbolunun marka gücünü yükseltecek bir transfer. Benim itirazım yok. İyi bir futbolcu" şeklinde sürdürdü.

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Cengiz, transfer çalışmalarıyla ilgili ise, "Sevgili hocamızın transfer talepleri açık. Bugün de temaslarımız ve görüşmelerimizoldu o doğrultuda. Görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bir noktaya geliriz. Bizim dünyamız Galatasaray; yatmıyoruz, uyumuyoruz. 24 saatimizi veriyoruz. Hayatımızı Galatasaray'a veriyoruz" diye konuştu.