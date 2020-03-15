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Yusuf Günay, Galatasaray, Twitter, Spor

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, rakip takım taraftarlarının yaptığı yorumlara sert cevap verdi. Günay, Twitter hesabından "3 puanınız batsın" paylaşımında bulundu.

15.03.2020 23:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:18
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray'ın evinde ağırladığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Günay, "Avrupa ülkelerinde bırakın liglerin ertelenmesini, sokağa çıkma yasağı ilanı aşamasına gelindiği bir noktada; başta sporcu sağlığı olmak üzere küresel salgından korunmak içinmaçların ertelenmesi talebimizi rakipten korkmak olarak algılayanlara sözüm şudur: 3 puanınız batsın!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın

Haberin Videosu:

Yusuf Günay: 3 puanınız batsın

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