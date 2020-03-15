Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, rakip takım taraftarlarının yaptığı yorumlara sert cevap verdi. Günay, Twitter hesabından "3 puanınız batsın" paylaşımında bulundu.
15.03.2020 23:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:18
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray'ın evinde ağırladığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Günay, "Avrupa ülkelerinde bırakın liglerin ertelenmesini, sokağa çıkma yasağı ilanı aşamasına gelindiği bir noktada; başta sporcu sağlığı olmak üzere küresel salgından korunmak içinmaçların ertelenmesi talebimizi rakipten korkmak olarak algılayanlara sözüm şudur: 3 puanınız batsın!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.
İşte o paylaşım: