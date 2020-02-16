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Galatasaray-Medipol Başakşehir U14 maçında gerginlik

U14 Elit Gelişim Ligi'nde oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında gergin anlar yaşandı. 64. dakikada Başakşehir Teknik Sorumlusu Ali Güzeldal kırmızı kart görünce adeta çıldırdı ve hakemin üzerine yürüdü. Araya girenler gerginliğin büyümesini engelledi.

16.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:31
Galatasaray-Medipol Başakşehir U14 maçında gerginlik

U14 Elit Gelişim Ligi'nde , sahasında Medipol ile karşılaştı. Mücadele 52. dakikada Berk'in penaltıdan attığı golle 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü ile sona ererken, maçın 64. dakikasında tatsız bir olay yaşandı. Bir pozisyon sonrası Başakşehir'in teknik sorumlusu hakeme itiraz etti.

Bunun üzerine sarı kart gören Güzeldal, itirazlarını sürdürünce hakem kırmızı kartını çıkardı. Bunun üzerine adeta çılgına dönen Güzeldal, hakemin üzerine yürüdü ve saldırı girişiminde bulundu. Araya girenler olayın büyümesini engelledi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Galatasaray-Medipol Başakşehir U14 maçında gerginlik
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