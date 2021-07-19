Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etti

Galatasaray, Berkan Kutlu'nun transferi için Alanyaspor'la anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar genç futbolcu için Akdeniz ekibine 3 milyon euro ödeyecek. Galatasaray böylece Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ın ardından 4. yerli transferini gerçekleştirmiş oldu.