Galatasaray, Abdurrahim Albayrak'ın istifa olayını yalanladı
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Galatasaray, Abdurrahim Albayrak'ın istifa olayını yalanladı

09.10.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:42

Galatasaray, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa maçı sonrasında yapılan toplantıda istifa ettiği ve yönetimin Albayrak'ı kararından döndürdüğü yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını resmi siteden duyurdu.

Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa yenilgisi sonrası yapılan toplantıda gerekli transferlerin yapılamamasından kendisini ve yönetimi sorumlu tuttuğu ve istifa kararı aldığı yazılmıştı. Albayrak'ın ayrıca daha sonra bu kararından vazgeçirildiği belirtilmişti.

Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün, Fanatik Gazetesi'nde "Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak istifadan döndü" başlığıyla verilen haberde Başkan ve Yönetim Kurulu ile aramda görüş ayrılığı olduğuna dair yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Abdurrahim Albayrak'ın istifa olayını yalanladı
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