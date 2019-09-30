Galatasaray'da Lemina, PSG maçında forma giyemeyecek

30.09.2019 19:02

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Lemina şoku yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Mario Lemina'nın PSG maçının kamp kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

DERBİDE 57 DAKİKA FORMA GİYMİŞTİ

Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 4 maça çıkarken 194 dakika sahada kaldı.

Kaynak: AA