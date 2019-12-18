Eski başkan adayı, G.Saray'a kayyum atanması için başvuru yaptı
Galatasaray'da kayyum depremi yaşanıyor. Eski başkan adayı Ahmet Özdoğan ve kulüp üyelerinden Barış Cenk Akkaya, sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanması için mahkemeye başvurdu.
Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanması için İstanbul 7'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı. Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75'inci maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi.
Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.
Haber Videosu: Eski başkan adayı, G.Saray'a kayyum atanması için başvuru yaptı
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nedir buya bu yaslilardan cektigimizCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kebapçı selo geliyor terim için terini alacak senin merak etme.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Kulübe bakın ya. Bir eski başkan İcra gönderip mameleke el koyduruyor, bir eski başkan adayı da Kulübü mahkemeye verip Kayyum istiyor! Yahu Fenerbahçe hakkında vık-vık konuşacağınıza önce kendi içinizdekini halledin be. İçinizdeki G. Saraylılar varken başka rakibe gerek yok. Allah yardımcınız olsun!Cevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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ADINIZI YAZIN: Heyecanlanma, sakin ol. . Ancak ''Reziller'' dediğin milleti postalamasın da. Ayrıca sizden iyi gırgır mı olur. Neşe kaynağımızsınız. Bizimkiler cebinden para veriyor. Sizinkiler ya İcraya ya kayyuma veriyor :))))))4 1 Yayından Kaldır
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BİR LAFA BAKARIM LAFMI DİYE BİRDE SÖYLEYENE BAKARIM ADAMMI DİYE....EZİK....2 3 Yayından Kaldır
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halledeceğiz işte. tabi işinize geliyor her gün rezillik. size gırgır çıkıyor. hadi biz kendi rezillerimizi postalayacaz diyelim. bakalım siz napacaksınız siz bırak kayyumu icra vb. yi normal git yapamıyorsun vb. telafuz edemezsiniz bilede çünkü yemez. kendileri istemeden gitmeyecek kişilere teslim ettiniz o yüzden gelip buralarda konuşma git kendi takımınla ilgilen3 3 Yayından Kaldır
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Fatih terim gsyi batırdıCevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
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SENDE BORSADA SIVAS SPORA YATIRSAYDIN PARAYI ...2 Yayından Kaldır
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adi leş kargaları GS ye diz çöktüremeyecksiniz öğren bunu artık dursun ve saz arkadaşlarıCevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
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Kimze sizin gibi diz çökemez. Hocanından biliyoruz.6 9 Yayından Kaldır