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Galatasaray'ın, 2 yıl önce Sörloth'u elinden kaçırdığı ortaya çıktı

Galatasaray'a Sörloth'un 2 yıl önce Elmander tarafından önerildiği ancak maddi sıkıntı nedeniyle sarı-kırmızılıların bu transferi gerçekleştiremediği ortaya çıktı.

05.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:43
Galatasaray'ın, 2 yıl önce Sörloth'u elinden kaçırdığı ortaya çıktı

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında 'ın radarına girdiği öğrenildi.

'in haberine göre; Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.

BÜYÜK PİŞMANLIK

Sarı-kırmızılılara transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra C.Palace'den Belçika temsilcisi Gent'e kiralandı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi


Haber Videosu

: Galatasaray'ın, 2 yıl önce Sörloth'u elinden kaçırdığı ortaya çıktı
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HABER YORUMLARI (5)

  • HEYYYY JONNY:
    çizgi film karakteri jonny bravo gibi keskin yüz hatları var hatta onun gibi kaslı da sayılabilir :)))
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  • BRONZBOMBER:
    ÇOK FUTBOLCU KAÇIRDIK ELİMİZDEN SONRA GİTTİK EMRE MORA BABELLERE MUHTAÇ EDİLDİK. HALAND I DA KAÇIRMIŞTIK ZAMANINDA. 2 MİLYON EURO DAHA VEREMEDİK. GSLİYİM AMA TAKIMIMIZ MALESEF REZALET TRANSFER YAPIYOR.
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  • RVR:
    İyi oyuncu ben de beğeniyorum. Fakat öyle ah vah kaçtı denilecek bir oyuncu da değil. Galatasaray''a neler geldi neler geçti neler de gelir. .
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  • FIRTINA 61:
    Üzülmesinler!!! Sonuçta Şörlot Trabzonspor''da oynuyor. Her hafta Trabzonspor''un maçını izleyip hasret giderebilirler. . . :)
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