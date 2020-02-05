Galatasaray'ın, 2 yıl önce Sörloth'u elinden kaçırdığı ortaya çıktı
Galatasaray'a Sörloth'un 2 yıl önce Elmander tarafından önerildiği ancak maddi sıkıntı nedeniyle sarı-kırmızılıların bu transferi gerçekleştiremediği ortaya çıktı.
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre; Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.
BÜYÜK PİŞMANLIK
Sarı-kırmızılılara transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra C.Palace'den Belçika temsilcisi Gent'e kiralandı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi
Haber Videosu: Galatasaray'ın, 2 yıl önce Sörloth'u elinden kaçırdığı ortaya çıktı
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çizgi film karakteri jonny bravo gibi keskin yüz hatları var hatta onun gibi kaslı da sayılabilir :)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ÇOK FUTBOLCU KAÇIRDIK ELİMİZDEN SONRA GİTTİK EMRE MORA BABELLERE MUHTAÇ EDİLDİK. HALAND I DA KAÇIRMIŞTIK ZAMANINDA. 2 MİLYON EURO DAHA VEREMEDİK. GSLİYİM AMA TAKIMIMIZ MALESEF REZALET TRANSFER YAPIYOR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İyi oyuncu ben de beğeniyorum. Fakat öyle ah vah kaçtı denilecek bir oyuncu da değil. Galatasaray''a neler geldi neler geçti neler de gelir. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Üzülmesinler!!! Sonuçta Şörlot Trabzonspor''da oynuyor. Her hafta Trabzonspor''un maçını izleyip hasret giderebilirler. . . :)Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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gs nin kapısından yüz bin tane futbolcu geçmiştir. gayet normalCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır