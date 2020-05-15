Gabriel Barbosa'nın Libertadores Kupası'nda Attığı En İyi Üç Gol 2019 ara transfer döneminde Inter'den Flamengo'ya katılan Gabriel Barbosa, Jorge Jesus'un hücum hattında kilit bir role bürünmüştü. Barbosa'nın 2019 sezonu Libertadores Kupası'nda attığı en iyi üç gole göz atalım.

2019 ara transfer döneminde Inter'den Flamengo'ya katılan Gabriel Barbosa, Jorge Jesus'un hücum hattında kilit bir role bürünmüştü. Barbosa'nın 2019 sezonu Libertadores Kupası'nda attığı en iyi üç gole göz atalım. Kaynak: Dugout