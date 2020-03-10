Gabriel Barbosa, Bruno Henrique ve Éverton Ribeiro Brezilya Milli Takımı'na Çağrıldılar Brezilya'nın Dünya Kupası Elemeleri için oynayacağı maçlarda görev alması için milli takıma çağrılan Gabriel Barbosa, Bruno Henrique ve Éverton Ribeiro'nun Flamengo formasıyla en iyi anlarını sizler için Dugout farkıyla derledik.

Brezilya'nın Dünya Kupası Elemeleri için oynayacağı maçlarda görev alması için milli takıma çağrılan Gabriel Barbosa, Bruno Henrique ve Éverton Ribeiro'nun Flamengo formasıyla en iyi anlarını sizler için Dugout farkıyla derledik. Kaynak: Dugout