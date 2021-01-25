G.Saraylı Diagne'den vazgeçen West Bromwich, Ahmet Musa'yla ilgileniyor

İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich, son olarak Suudi Arabistan'da oynayan ve bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Ahmed Musa'ya talip oldu. Bromwich'in, listesinde bulunan Galatasaraylı Diagne'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği öğrenildi.

Premier Lig'de küme düşme hattından üst sıralara tırmanmayı hedefleyen West Bromwich Albion, 26 Ekim'den beri kulüpsüz olan Ahmed Musa'yı transfer etmek istiyor. Musa ile bir dönem Galatasaray da ilgileniyordu.

28 yaşındaki kanat oyuncusunun Premier Lig'de yeniden oynamak istediği biliniyor. West Bromwich dışında Wolves, Fulham ve CSKA Moskova da oyuncunun peşinde olan takımlar arasında yer aldı.

DIAGNE PAHALI GELDİ

Galatasaray'dan Diagne ve Crystal Palace'tan Christian Benteke'yi listesine alan Premier Lig ekibi bu transferlerden yüksek maliyet nedeniyle vazgeçti.

OKAY DA LİSTEDE

West Bromwich, ayrıca transfer dönemi kapanmadan orta sahasına milli oyuncumuz Okay Yokuşlu ve Leicester City oyuncusu Choudhury eklemelerini yapmak istiyor.