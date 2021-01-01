G.Saray'la anılıyordu! Atletico'dan ayrılan Diego Costa'nın sözleşmesindeki detay dikkat çekti
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G.Saray'la anılıyordu! Atletico'dan ayrılan Diego Costa'nın sözleşmesindeki detay dikkat çekti

01.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:48

La Liga ekibi Atletico Madrid'den ayrılan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa'nın sözleşmesindeki madde nedeniyle İspanya'da ve İngiliz devi Chelsea'de oynaması halinde tazminat ödeyeceği öğrenildi. Böylece adı bir süredir Galatasaray'la anılan golcü futbolcunun Türkiye'ye transfer ihtimali güçlendi.

Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden Diego Costa'nın ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyor. İspanyol yıldızın transferi konusunda dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Atletico'nun Costa ile yolları ayırırken sözleşmeye tazminat maddesi koyduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre 32 yaşındaki forvet eğer bir İspanyol kulübüne giderse 15 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle Costa'ya La Liga yolu kapanmış durumda.

ROTASI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Aynı şekilde yıldız futbolcu A.Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Chelsea'ye gitmesi halinde de tazminat ödeyecek. Bu nedenle İspanyol yıldızın rotası Türkiye'ye döndü.

BİZZAT GÖRÜŞÜP TEKLİF ETTİ

Diego Costa'nın menajerinin hem yüksek maaş beklentisi hem de tazminat tehlikesi olmadığı için Galatasaray ve Fenerbahçe ile temasa geçip bizzat teklifte bulunduğu öğrenildi.

G.Saray'la anılıyordu! Atletico'dan ayrılan Diego Costa'nın sözleşmesindeki detay dikkat çekti
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