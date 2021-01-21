G.Saray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golünü atan Sekidika gözyaşlarını tutamadı
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G.Saray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golünü atan Sekidika gözyaşlarını tutamadı

21.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:39

Galatasaray'ın TT Stadyumu'ndaki resmi maçlarda 500. golünü Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika kaydetti. 24 yaşındaki futbolcu, topu ağlarla buluşturmasının ardından gözyaşlarına engel olamadı.

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki resmi müsabakalarda attığı 500. gol Jesse Sekidika'nın ayağından geldi.

Nijeryalı futbolcu, 90+2. dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetmeyi başardı ve Galatasaray formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Golün ardından büyük sevinç yaşayan Sekidika, gözyaşlarını tutamadı.

G.Saray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golünü atan Sekidika gözyaşlarını tutamadı

TOPLAMDA 15 MAÇTA SÜRE ALDI

Mücadeleye yedeklerde başlayan Sekidika, 84. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna girdi. Nijeryalı futbolcu, ligde 11, kupada da 4 maçta görev aldı.

Türk Telekom Stadı'ndaki resmi karşılaşmalarda ilk golü 23 ocak 2011 tarihinde Sivasspor maçında Servet Çetin atmıştı.

G.Saray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golünü atan Sekidika gözyaşlarını tutamadı
Haber Yorumları (2)
MACKALI: stat açılışını fenerbahçe yapmıştı.
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ARİF GSLİ: Emreler sizde çok şey bekliyoz.
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500
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