G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim

Galatasaray'ın eski 10 numarası ve taraftarın sevgili Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, yıldız futbolcuyla ilgili bir itirafta bulundu. Yolanthe, 2010 Dünya Kupası için Sneijder'le Güney Afrika'ya gittiğini ve medyanın sürekli ilişkileriyle dalga geçmesi üzerine yıldız futbolcunun, turnuva devam ederken milli takım kampından ayrılmaya kalkıştığını ve onu güçlükle durdurabildiğini söyledi.

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda final oynamış ve İspanya'ya kaybetmişti. Wesley Sneijder de o Hollanda'nın en iyi oyuncularından biriydi. Geçtiğimiz gün Hollanda'da bir programa katılan Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, ilişkileriyle dalga geçilen haberler çıktığı için Sneijder'in turnuva devam ederken milli takım kampından ayrılmaya kalkıştığını söyledi.

"TAKIMA VE BAŞARINIZA ODAKLAN"

Yolanthe Cabau, o dönemde yaşananları şu sözlerle anlattı:

"2010 yılından bahsediyoruz. Üzerinden yıllar geçti. Ben de Wesley ile Güney Afrika'ya gitmiştim. Hakkımızda çok haber yapılıyordu. Medya her gün ilişkimizle dalga geçiyordu. Sneijder bu haberlere çok üzülüyordu. Bir gün o kadar sinirlendi ki milli takım kampından ayrılmak istedi. Onu güçlükle durdurabildim. Sneijder'e 'Sakin ol. Bu haberlerin ve şakaların çoğu benimle ilgili. Ben bunları kaldırabilirim. Sen bunu düşünmemelisin. Takıma ve başarınıza odaklan.' dedim. Bana önem verdiği için haberlere ve yazılara çok sinirleniyordu ama bir şekilde onu bu kararı almaktan vazgeçirdim."