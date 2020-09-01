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G.Saray'ın eski oyuncusu Mariano'dan transfer itirafı: "Beni geçen sene beni Flamengo'ya satmadılar"

Galatasaray ile biten sözleşmesinin ardından ülkesi Brezilya'da Atletico MG'ye transfer olan Mariano, dikkat çeken bir itirafta bulundu. Deneyimli oyuncu, sarı kırmızılılara geçen sene kendisi için Flamengo'dan gelen teklifin reddedildiğini söyledi.

01.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:36

Galatasaray'dan ayrılarak ülkesine dönen ve Atletico MG ile sözleşme imzalayan Mariano, geçen sezon başında da sarı kırmızılılardan ayrılmaya yakın olduğunu dile getirdi. Deneyimli oyuncunun yaptığı itiraf gündem oldu.

Geçtiğimiz yaz Flamengo'dan teklif aldığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Flamengo Rafinha'yı transfer etmeden önce, bana teklif yaptı. 1 yıl daha sözleşmem olduğundan olmadı. Galatasaray, bonservis istedi ve beni serbest bırakmadı, bu yüzden transfer gerçekleşmedi. Internacional de Rodinei'yi almadan beni istemişti" ifadelerini kullandı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Sevilla'dan ayrılıp Galatasaray'a imza atan Mariano, sözleşmesi bittikten sonra gittiği Atletico MG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

G.Saray'ın eski oyuncusu Mariano'dan transfer itirafı: 'Beni geçen sene beni Flamengo'ya satmadılar'
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