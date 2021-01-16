G.Saray'dan ayrılacağı gündeme gelen Terim'den oyuncularına mesaj: Ben buradayım

Beşiktaş derbisinde elde edilecek galibiyetin camiaya ilaç gibi geleceğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya'da dün yapılan antrenman öncesinde oyuncularına "Siz yazılan, çizilenlere kulaklarınızı tıkayın. Ben buradayım. Derbi zaferine odaklanıp adım adım hedefimize yürüyeceğiz" dedi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in "Derin yalnızlık hissediyorum" sözleriyle yükselen tansiyon, geçtiğimiz gün Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarıyla düştü.

Terim bir yandan istediği oyuncuların takviyesini beklerken diğer yandan da Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Son birkaç günde yaşanan kaotik ortamdan oyuncularının etkilenmemesini, sadece derbi zaferine odaklanması isteyen tecrübeli teknik adam bu konuda bir toplantı gerçekleştirdi.

"SADECE GALİBİYETE KONSANTRE OLUN"

Florya'da dün yapılan antrenman öncesi takıma seslenen Fatih Hoca "Yaşanan bu olayların sizi etkilemesine izin vermeyin. Hedeflerimizde hiçbir değişiklik yok. Amacımız şampiyonluk. Siz yazılan, çizilenlere kulaklarınızı tıkayın. Ben buradayım. Sizin üstünüze düşen, sahada görevinizi yerine getirmek. Kazanırsak emanet verdiğimiz liderlik koltuğunu geri alacağız. Sadece galibiyete konsantre olup, bu kritik sınavdan üç puanla ayrılmamız lazım" diyerek derbiden zafer beklediğini söyledi.