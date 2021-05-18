G.Saray'da yönetimin Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Tecrübeli hoca duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

G.Saray'da yönetimin Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Tecrübeli hoca duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da yönetim averajla şampiyonluğun kaçmasının ardından tüm suçu Fatih Terim'in üzerine yıktı. Son maçta sahaya çıkan kadroyu eleştiren sarı-kırmızılı yöneticilerin, "Bu maça böyle bir kadro ile mi çıkılır!" sözleri tecrübeli hocanın kulağına gitti. Fatih Terim'in işittiği sözlerden sonra moralinin bozulduğu belirtildi.

Galatasaray'da yönetim Fatih Terim'i sorgulamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı camianın kurmayları ligin son maçında averajla kaçan şampiyonluktan sonra faturayı tecrübeli hocaya kesti. Yeni Malatyaspor maçındaki kadro tercihini eleştiren yöneticilerin sözleri Fatih Terim'in kulağına gitti.

MAÇ SONRASI AYRILIK SİNYALİ

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son haftaya kadar sürdü. Mutlu sona Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş ulaştı. Aynı puanda olan Galatasaray ise şampiyonluğu averaj farkıyla kaçırdı. Bu sezon gerek yaşadığı sakatlıklar, aldığı cezalar ve yönetim ile arası bir türlü barışmayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim maç sonrasında ayrılık sinyalleri vermişti. Terim, 'sözümü tuttum, sözleşmem 31 Mayıs'ta sona eriyor' demişti.

"İLK YARIYI HEBA ETTİK"

Skorer'in haberine göre; Türk Telekom Stadı'ndaki protokol tribününde, daha maç başlamadan eleştirilerin başladığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim'in Mustafa Muhammed yerine Halil Dervişoğlu ile başlamasını doğru bulmayan idarecilerin, bir diğer tepkisinin de Arda Turan ve Emre Akbaba ile ilgili olduğu bildirildi. Sarı-kırmızılıların, "Bu maça böyle bir kadro ile mi çıkılır!" şeklindeki sözleri tribünde bulunan ve hocaya destek verenleri rahatsız etti. Maç sonunda da aynı isimlerin, "İlk yarıyı heba ettik. 45 dakikada 1-2 tane atsak belki de şampiyonduk" dedikleri öğrenildi.

TEPKİLER TERİM'İN KULAĞINA GİTTİ

Söz konusu tepkilerden, teknik direktör Fatih Terim'in de haberdar olduğu ve bu durumdan dolayı moralinin bozulduğu belirtildi. Terim, Yeni Malatyaspor maçında devreyi 1-0 geride kapatırken, ikinci yarıya Yedlin'in yerine Şener, Arda Turan'ın yerine Muhammed ve Emre Akbaba'nın yerine ise Kerem Aktürkoğlu'nu alarak başlamıştı. Sarı-kırmızılılar maçı 3-1 çevirmesine karşın bu sonuç şampiyonluk için yeterli olmamıştı.

G.Saray'da yönetimin Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Tecrübeli hoca duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu
Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu
Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Hepiniz hakkınızı helal edin
Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Hepiniz hakkınızı helal edin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Lale Karabıyık Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
G.Saray'da yönetimin Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Tecrübeli hoca duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 18:50:51. #1.14#

title