"Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz" sözüne hak veren Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler - Haberler Spor
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"Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz" sözüne hak veren Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından ilk maçından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar için ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Beşiktaşlı futbolcuların Sergen Yalçın döneminde bilerek iyi performans sergilemediklerini ima eden Çakar, "Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz diyenler çok haklıymış. Bu gece görüldü ki Beşiktaşlı oyuncular Sergen'i sabote etmişler." dedi.

Beşiktaş'ta kötü gidiş son buldu. Kara Kartal, Vodafone Park'ta oynanan maçta Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek, Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Mücadelenin sona ermesinin ardından Ahmet Çakar'ın yaptığı sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu

"GİTMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞLAR"

Beşiktaşlı futbolcuların Sergen Yalçın döneminde bilerek kötü oynadığını ima eden Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda, "Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz diyenler çok haklıymış. Bu gece görüldü ki Beşiktaşlı oyuncular Sergen'i sabote etmişler ve gitmesi için her şeyi yapmışlar." ifadelerini kullandı.

'Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz' sözüne hak veren Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler

Ali Gülhan
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