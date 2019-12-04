Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

04.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:02

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Okan Kocuk, Nagatomo, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Seri, Selçuk İnan (Dk. 65 Donk), Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz (Dk. 59 Belhanda), Yunus Akgün (Dk. 55 Adem Büyük), Emre Mor

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Doğan Can Otman, Erdinç Pekgöz, Mustafa Emre Can (Dk. 82 Bülent Uzun), Sadık Baş, Muhammed Akarslan, Gökcan Kaya, Yasin Yener (Dk. 59 Murat Türkkan), Umut Sönmez, Abdullah Halman (Dk. 66 Murat Yılmaz)

Goller: Dk. 53 Sadık Baş, Dk. 90 Umut Sönmez (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 88 Muhammed Akarslan (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 78 Bayram Olgun, Dk. 90+5 Sadık Baş (Tuzlaspor), Dk. 90+8 Emre Taşdemir (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yendi.

53. dakikada Tuzlaspor 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın yarı sahasından çıkmaya çalıştığı pozisyonda araya giren Muhammed Akarslan, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına kaçan Sadık Baş'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sadık Baş, ceza yayının sağ tarafında yaptığı aşırtma vuruşla topu Okan Kocuk'un üzerinden ağlara yolladı.

57. dakikada Emre Mor'un sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken topa ceza sahasında Emin Bayram'ın yaptığı röveşatada, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

90. dakikada Tuzlaspor, skoru 2-0 yaptı. Gökcan Kaya'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Sönmez, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Tuzlaspor, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı ve tur için önemli avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA