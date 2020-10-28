Futbol yorumcusu Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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Futbol yorumcusu Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

28.10.2020 00:08 | Son Güncelleme: 28.10.2020 00:22

Futbol yorumcusu Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'nin diğer çalışanları da test yaptırıyor.

Beyaz Futbol yorumculardan Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Rasim Ozan Kütahyalı ve diğer Beyaz TV çalışanları da test yaptırdı.

Osman Gökçek'in talimatıyla çalışanların test yapması istendi. Sinan Engin'in Taksim Acıbadem Hastanesi'nde tedavi olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KÜTAHYALI DA TEST SONUCUNU BEKLİYOR

Rasim Ozan Kütahyalı, durumunun iyi olduğunu ve test sonuçlarını beklediğini ifade etti. Sinan Engin'in ise zatürre başlangıcı olduğunu fakat durumunun iyi olduğunu belirtti.

PROGRAMA ARA VERİLMESİ BEKLENİYOR

Beyaz Futbol'un bu olayın ardından ekranlara bir süre ara vermesi bekleniyor

Futbol yorumcusu Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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