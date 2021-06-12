Futbol yorumcusu Ayhan Akman'ın ekonomi kanalında tavsiye vermesi mizah konusu oldu

Eski futbolcu ve teknik direktör Ayhan Akman ünlü ekonomi kanalında piyasalar hakkında konuşunca ortalık yıkıldı. Akman, "Kaliteli harcama için kaliteli geliriniz olmalı" diyerek kısa sürede fenomen haline geldi. Futbol yorumculuğuna devam eden Akman'ın ekonomi konuşması şaşkınlık yarattı.

Ayhan Akman ekonomiye de el attı. G.Saray ve Milli Takım formalarını uzun yıllar giydikten sonra TRT'de futbol yorumculuğuna soyunan Akman, Bloomberg HT ekranlarının konuğu oldu. Akman, limitler ve piyasa hakkında yorumlar yaptı.

"KALİTELİ GELİRİNİZ OLMALI"

Ayhan Akman'ın altyazıya düşen, "Kaliteli harcama için kaliteli geliriniz olmalı" ifadesi sosyal medyayı yıktı. Futbolseverler Akman'ın bu tespitini alay konusu haline getirdi, ve bir süredir bu konunun mizahı yapılmaya devam ediyor.