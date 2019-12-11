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Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

İtalyan ekibi Atalanta, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 3-0 yenerek ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı.

11.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:57
Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşamasının son günü, 2 maçla başladı. Son karşılaşmalar öncesi C Grubu liderliğini garantileyen , Dinamo Zagreb deplasmanından Jesus'un 34, 50, 54 ve Foden'ın 84. dakikadaki golleriyle 4-1 galip ayrıldı.

Atalanta, konuk olduğu Shakhtar Donetsk'i 3-0 yenerek tarihinde ilk defa mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi başardı. İtalyan ekibine turu getiren golleri, 66. dakikada Castagne, 80. dakikada Pasalic ve 90+4. dakikada Gosens attı.

SHAKHTAR DONETSK AVRUPA LİGİ'NE

Grubu 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk ise adını UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna yazdırdı.

Kaynak: AA

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: Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!
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