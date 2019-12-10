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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. ve son maçları oynandı.

10.12.2019 23:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:08
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

E Grubu'nun 6. ve son maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşamasının son haftası, 2 karşılaşmayla başladı.

Kupanın son sahibi , deplasmanından Keita'nın 57 ve Salah'ın 58. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu'nun diğer mücadelesinde ise Napoli, Genk'i 4-0 yendi. Ev sahibi Napoli'nin gollerini Milik (3) ve Mertens attı.

Genk'te forma giyen 17 yaşındaki Vandevoordt, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç kaleci oldu. Vandevoordt, 2016-17 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırdı.

Puanını 13'e çıkaran Liverpool lider, 12 puana sahip Napoli de 2. olarak son 16 turuna yükseldi. Grubu 3. sırada bitiren Salzburg ise yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.

E Grubu'ndaki son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarO G B M A YAvP
Liverpool

6411138513
Napoli

6330114712
Salzburg

6213161337
Genk

6015520-151

Kaynak: AA
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