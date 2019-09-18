İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. E, F,G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı. Gecenin öne çıkan maçında F Grubu'nda Barcelona, deplasmanda Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kaldı. Son şampiyon Liverpool ise konuk olduğu Napoli'ye 2-0 mağlup oldu.
İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA HAT-TRİCK YAPTI
E Grubu'nda mücadele eden Salzburg, evinde Genk'i ağırladı. Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland, takımın 6-2 kazandığı maçta 3 gol attı. Genç oyuncu kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere): 2-0
Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika): 6-2
F Grubu:Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1
Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya): 0-0
G Grubu:Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) : 1-1
Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 1-2
H Grubu:Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 3-0
Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya): 0-1