İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

18.09.2019 00:06

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. E, F,G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı. Gecenin öne çıkan maçında F Grubu'nda Barcelona, deplasmanda Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kaldı. Son şampiyon Liverpool ise konuk olduğu Napoli'ye 2-0 mağlup oldu.

İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA HAT-TRİCK YAPTI

E Grubu'nda mücadele eden Salzburg, evinde Genk'i ağırladı. Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland, takımın 6-2 kazandığı maçta 3 gol attı. Genç oyuncu kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi.

Chelsea-Valencia maçını Cüneyt Çakır yönetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere): 2-0Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika): 6-2

F Grubu:

Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya): 0-0

G Grubu:

Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) : 1-1Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 1-2

H Grubu:

Kaynak: AA

Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 3-0Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya): 0-1