Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakiplerini saf dışı bırakan Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız gruplara kaldı.

28.08.2019 00:02
Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşında 3 maç oynandı. Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

Play-off turunda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Rosenborg (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) : 0-2, 1-1

Krasnodar (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan) : 0-4, 1-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre) : 2-2, 1-1
Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı
Kaynak: AA
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