Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakiplerini saf dışı bırakan Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız gruplara kaldı.
28.08.2019 00:02
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşında 3 maç oynandı. Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.
Play-off turunda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Rosenborg (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) : 0-2, 1-1Krasnodar (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan) : 0-4, 1-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre) : 2-2, 1-1
Kaynak: AA