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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Burak Şeker, Oğuz Kağan Çalışır, Ali Can AlpBoluspor: Yavuz Aygün, Adilehou, Melih Okutan (Dk. 59 Mustafa Durak), Gökhan Sazdağı, Seth, Arif Morkaya, Hakan Arslan, Emir Halilovic, Dzon (Dk. 63 Kubilay Türk Yılmaz), Dodo (Dk.

19.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:50
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Oğuz Kağan Çalışır, Ali Can Alp

Boluspor: Yavuz Aygün, Adilehou, Melih Okutan (Dk. 59 ), , Seth, , Hakan Arslan, Emir Halilovic, Dzon (Dk. 63 Kubilay Türk Yılmaz), Dodo (Dk. 70 Mustafa Eskihellaç), Hayrullah Bilazer

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican, Ayuk (Dk. 89 Todorovic), Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek (Dk. 70 Okan Deniz), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Barış Zeren (Dk. 90+2 Batuhan Yılmaz), Oğuz Yıldırım

Goller: Dk. 14 Beykan Şimşek, Dk. 58 Arif Morkaya (kendi kalesine) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Dzon, Dk. 43 Hayrullah Bilazer, Dk. 64 Gökhan Sazdağı (Boluspor), Dk. 84 Ahmet Eyüp Türkaslan, Dk. 90+4 Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, deplasmanda Boluspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA
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