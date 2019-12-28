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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Anıl Koç (Dk.62 Onur Taha Takır), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk.84 Yusuf Yalçın Arslan), Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk.

28.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:04
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran


Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Anıl Koç (Dk.62 Onur Taha Takır), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk.84 Yusuf Yalçın Arslan), Hüseyin Atakan Üner, , Okan Derici (Dk.71 Burak İnce), Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu


Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten (Dk.76 Diakite), Canberk Aydın (Dk. 78 Olatunbosun), Ercan Coşkun, Alberk Koç, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Tayfun Aydoğan, Mehmet Boztepe (Dk. 69 Hüseyin Çolak), Ali Özgün

Gol: Dk.21 Okan Derici (Penaltıdan) (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Ercan Coşkun (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk.24 Kerim Alıcı, Dk.44 Okan Derici, Dk.67 Erhan Erentürk,Dk. 81 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk.41 Ali Özgün, Dk. 89 Tayfun Aydoğan, Dk.90+1 Diakite (Ekol Göz Menemenspor)


TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu sahasında diğer İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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