Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat AltanAdana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Adil Demirbağ, Semih Güler, Mehmet Uslu, Erdal Öztürk (Dk. 46 Vedat Bora), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 32 Carayol), Sinan Kurt (Dk.

06.10.2019 22:06
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Adil Demirbağ, Semih Güler, Mehmet Uslu, Erdal Öztürk (Dk. 46 Vedat Bora), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 32 Carayol), Sinan Kurt (Dk. 68 Gladky), Berk Yıldız, Samed Ali Kaya

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın, Murat Erdemir, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Ali Keten, Mustafa Çeçenoğlu, Tayfun Aydoğan (Dk. 81 Olatunbosun), Mehmet Boztepe (Dk. 71 Murat Elkatmış), Ali Özgün (Dk. 86 Hüseyin Çolak)

Gol: Dk. 36 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mehmet Uslu, Dk. 38 Tevfik Altındağ, Dk. 60 Berk Yıldız, Dk. 63 Samed Ali Kaya, Dk. 90+2 Emrullah Şalk (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor), Dk. 85 Selmani, Dk. 90+5 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA
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