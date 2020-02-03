Haberler » Spor » Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu - Spor

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu

Süper Lig'de 20. hafta, Denizlispor-Göztepe mücadelesiyle sona erdi. Gaziantep'e 5-1 yenilen Sivasspor, 41 puanla liderliğini sürdürdü.

03.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:38
Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu

Haftanın en kritik maçında zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Bordo-mavili ekip, 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Lider Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında 5-1 mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi. Ağır bir mağlubiyet yaşayan Sivas temsilcisi, 41 puanda kalarak haftayı ikinci Medipol Başakşehir'in 2, bir maçı eksik üçüncü Trabzonspor'un 3 puan önünde lider kapattı. Aytemiz Alanyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek 38 puanla zirve takibini sürdürdü. Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1'lik skorla geçti ve lider Demir Grup Sivasspor ile puan farkını 5'e indirdi. Beşiktaş, unutulmaz futbolcusu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı ilk maçında, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Ligin 20. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 3-1
Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-2
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 1-1
Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1
Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 4-1
Yukatel Denizlispor-Göztepe: 1-1

Süper Lig'de tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

7 Şubat Cuma:

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

8 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

9 Şubat Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler