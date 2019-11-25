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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 12. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

25.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:24
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 12. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış müsabakasında Antalyaspor ile Kulübü 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Demir Grup Sivasspor'u 22'şer puanı bulunan Trabzonspor ile Medipol Başakşehir takip etti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 0-1

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 2-0

MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-3

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-4

Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 0-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0

Antalyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. DEMİR GRUP SİVASSPOR12 7 3 2 24 12 12 24
2. TRABZONSPOR12 6 4 2 23 13 10 22
3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR12 6 4 2 19 13 6 22
4. FENERBAHÇE12 6 3 3 21 12 9 21
5. BEŞİKTAŞ12 6 3 3 15 13 2 21
6. BTCTURK YENİ MALATYASPOR12 5 4 3 25 13 12 19
7. AYTEMİZ ALANYASPOR12 5 4 3 19 13 6 19
8. GALATASARAY12 5 4 3 13 10 3 19
9. GÖZTEPE12 4 4 4 11 12 -1 16
10. GAZİANTEP FK12 4 4 4 17 22 -5 16
11. YUKATEL DENİZLİSPOR12 4 2 6 11 13 -2 14
12. ÇAYKUR RİZESPOR12 4 2 6 11 20 -9 14
13. GENÇLERBİRLİĞİ12 3 4 5 17 17 0 13
14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR12 3 4 5 12 17 -5 13
15. KASIMPAŞA12 3 3 6 17 20 -3 12
16. ANTALYASPOR12 3 3 6 12 21 -9 12
17. MKE ANKARAGÜCÜ12 2 3 7 8 20 -12 9
18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR12 1 4 7 11 25 -14 7

13. haftanın programı

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Kasım Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü

20.00 Göztepe-Fenerbahçe

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor

19.00 Trabzonspor-Galatasaray

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor

Kaynak: AA
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