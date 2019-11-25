Futbol: Süper Lig'de görünüm

25.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:24

Süper Lig'in 12. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış müsabakasında Antalyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Demir Grup Sivasspor'u 22'şer puanı bulunan Trabzonspor ile Medipol Başakşehir takip etti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 0-1

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 2-0

MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-3

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-4

Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 0-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0

Antalyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 7 3 2 24 12 12 24 2. TRABZONSPOR 12 6 4 2 23 13 10 22 3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 12 6 4 2 19 13 6 22 4. FENERBAHÇE 12 6 3 3 21 12 9 21 5. BEŞİKTAŞ 12 6 3 3 15 13 2 21 6. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 12 5 4 3 25 13 12 19 7. AYTEMİZ ALANYASPOR 12 5 4 3 19 13 6 19 8. GALATASARAY 12 5 4 3 13 10 3 19 9. GÖZTEPE 12 4 4 4 11 12 -1 16 10. GAZİANTEP FK 12 4 4 4 17 22 -5 16 11. YUKATEL DENİZLİSPOR 12 4 2 6 11 13 -2 14 12. ÇAYKUR RİZESPOR 12 4 2 6 11 20 -9 14 13. GENÇLERBİRLİĞİ 12 3 4 5 17 17 0 13 14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 3 4 5 12 17 -5 13 15. KASIMPAŞA 12 3 3 6 17 20 -3 12 16. ANTALYASPOR 12 3 3 6 12 21 -9 12 17. MKE ANKARAGÜCÜ 12 2 3 7 8 20 -12 9 18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 12 1 4 7 11 25 -14 7

13. haftanın programı

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Kasım Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü

20.00 Göztepe-Fenerbahçe

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor

19.00 Trabzonspor-Galatasaray

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor

Kaynak: AA