Stat: Yeni Adana

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydin, Sinan Kurt, Balotelli, Ezeh, Svensson, Bjarnason, Vargas, Stambouli, Deli, Rassoul

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Dokovic, Boyd, Boldrin, Pohjanpalo, Baiano, Alberk Koç, Sabo, Yala

Goller: Dk. 33 Balotelli (Penaltıdan), Dk. 39 Vargas (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Dokovic, Dk. 31 Selim Ay (Çaykur Rizespor)

Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

9. dakikada Vargas'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Ezeh'in ceza sahasından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.

12. dakikada Ezeh'in pasıyla hareketlenen Balotelli'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada Vargas'ın pası sonrası topla buluşan Balotelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

31. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında topa yükselen Balotelli'nin kafa vuruşu sonrası top üstten auta giderken, yapılan VAR uyarısında topa Selim Ay'ın elle müdahale ettiği belirlendi ve maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada penaltı atışını kullanan Balotelli, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

39. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Ezeh ile paslaşan Vargas, ceza sahası içerisinde tekrar topla buluştu. Oyuncu, buradan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.