Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida (Dk. 20 Welinton), Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Teixeira (Dk. 43 Can Bozdoğan), Ghezzal, Nkoudou, Batshuayi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç, Ndong, Nshimirimana, Aabid, Hadadi, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük

Goller: Dk. 7 Batshuayi, Dk. 10 Nkoudou (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 15 Pjanic (Beşiktaş)

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

2. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Vida'nın şutunda, meşin yuvarlak altıpasta savunma yapan Ndong'dan döndü.

7. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Pjanic'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

10. dakikada Beşiktaş farkı 2'e çıkardı. Konuk takımın yarı sahasında Teixeira'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Nkoudou'nun önüne düştü. Bu futbolcunun altıpasın sol çaprazında yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti: 2-0.

25. dakikada Teixeira'nın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu güçlükle üstten kornere çeldi.

44. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Necip Uysal'ın kafayla aşırdığı topa, arka direkte Welinton istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.