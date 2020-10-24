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Futbol: Süper Lig

24.10.2020 17:11 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:14
Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil ÇetinGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Sousa, Tosca, Furkan Soyalp, Güray Vural, Maxim, Kenan Özer, Dickoİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme,...

Stat: Kalyon

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil Çetin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Sousa, Tosca, Furkan Soyalp, Güray Vural, Maxim, Kenan Özer, Dicko

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Jetkovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Kravets

Sarı kartlar: Dk. 22 Guilherme, Dk. 36 Milosevic, Dk. 42 Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 25 Dicko, Dk. 34 Güray Vural (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada sağ kanattan Skubic'in yaptığı ortada top savunmaya çarparak Miya'nın önünde kaldı. Kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle bu kez meşin yuvarlak Ömer Ali Şahiner'in önüne kaldı. Ömer Ali Şahiner'in yaptığı vuruşta, top savunmaya çarparak kornere çıktı.

18. dakikada Miya'nın, Musa Çağıran'ın ceza saha dışından gönderdiği topa gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.

38. dakikada Musa Çağıran'ın orta sahada kaptırdığı top sonucu Gaziantep FK, kontratağa çıktı. Furkan Soyalp'ın ceza sahasına gönderdiği topa Dicko'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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