25.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:33

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Kamil Çetin

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Tırpan, Brecka, Sarlija, Hadadi, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Ndongala, Hajradinovic, Quaresma, Koita

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Welinton, Nsakala, Salih Uçan, Siopis, Djalma Campos, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Gol: Dk. 34 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 45+2 Baiano (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı.

27. dakikada Ndongala'nın ceza yayının gerisinde yerden yaptığı vuruşta, kaleci Marafona soluna uzanarak topu kontrol etti.

34. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Bakasetas'ın soldan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Caulker'ın kafayla indirdiği topu altıpas içinde tamamlayan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 üstün kapattı.

Öte yandan müsabakadan önce Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA