Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: KalyonHakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, İlker TakpakGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Caulker, Djilobodji, Tosca, Muhammet Demir, Doğan Erdoğan, Maxim, Figueiredo, Recep NiyazKasımpaşa: Harun Tekin, Evren Eren Elmalı, Bruma, Donk, Mehmet Fevzi Yıldırım,...
Stat: Kalyon
Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, İlker Takpak
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Caulker, Djilobodji, Tosca, Muhammet Demir, Doğan Erdoğan, Maxim, Figueiredo, Recep Niyaz
Kasımpaşa: Harun Tekin, Evren Eren Elmalı, Bruma, Donk, Mehmet Fevzi Yıldırım, Travnik, Sadiku, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Umut Dilan Bozok
Gol: Dk. 37 Figueiredo (Gaziantep FK)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.
25. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Fevzi Yıldırım'ın ceza sahası dışında çektiği şutu kaleci Günay Güvenç rahatlıkla kontrol etti.
32. dakikada ev sahibi Gaziantep FK'li Djilobodji'nin ceza sahasına yakın noktada çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
35. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanatta gelişen atağında Yusuf Erdoğan ceza sahası içinden çektiği şut, kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu kontrol eden Umut Dilan Bozok'un çektiği şutu Günay Güvenç uzaklaştırdı.
37. dakikada ev sahibi ekip üstünlüğü sağladı. Gaziantep FK'nin ceza sahasına yakın noktada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu alan Djilobodji meşin yuvarlağı kafasıyla Figueiredo'na ulaştırdı. Figueiredo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.