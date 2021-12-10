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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Şahin Oktay - Haberler | Spor

Stat: KocaeliHakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Deniz TurgutKocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Atila Turan, Cisse, Mandjeck, Semih Karadeniz, Diop (Dk. 90 Yılmaz Özeren), Pereira, Tisdell (Dk.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Deniz Turgut

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Atila Turan, Cisse, Mandjeck, Semih Karadeniz, Diop (Dk. 90 Yılmaz Özeren), Pereira, Tisdell (Dk. 82 İsa Nalbant), Benhur Keser

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Aykut Demir, Süleyman Koç (Dk. 63 Emircan Altıntaş), Novikovas, Malle (Dk. 70 Oltan Karakullukçu), Gökhan Alsan (Dk. 88 Lameira), Mustafa Yumlu, Olanare (Dk. 88 Mustafa Akbaş), Hasek, Orhan Ovacıklı (Dk. 88 Shala), Mücahit Albayrak

Goller: Dk. 39 Cisse, Dk. 87 Diop

Sarı kartlar: Dk. 31 Cisse, Dk. 94 Diogo Aleksis Özçakmak (Kocaelispor), Dk. 32 Mücahit Albayrak, Dk. 44 Gökhan Alsan Dk. 66 Mustafa Yumlu, Dk. 94 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.

AA / Şahin Oktay - Spor Haberleri

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