Futbol: Spor Toto 1. Lig
Stat: GaziantepHakemler: Bülent Birincioğlu, Cemal Alpay, Gökhan BarcınGazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Adama Ba (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk), Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 79 Özgür Özkaya), Segbefia, Del Valle, Okan Derici (Dk.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Cemal Alpay, Gökhan Barcın
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Adama Ba (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk), Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 79 Özgür Özkaya), Segbefia, Del Valle, Okan Derici (Dk. 61 Jefferson)
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu (Dk. 78 Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural (Dk. 66 Berkay Samancı), Barış Alıcı, Recep Yemişci, Enis Durak (Dk. 46 Fatih Aktay)
Goller: Dk. 24 Barış Alıcı, Dk. 87 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 32 Özgür Can Özcan, Dk. 65 Jefferson, Dk. 90+3 Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 48 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 49 Segbefia, Dk. 71 İsmail Konuk, Dk. 85 Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep)
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Altınordu'yu 3-2 yendi.