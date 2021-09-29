SPOR Futbol efsanesi Pele'nin fizik tedavisi sürüyor

Futbol efsanesi Pele'nin fizik tedavisi sürüyor

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80 yaşındaki efsane, hastanede top oynayarak iyileşiyor

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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki bir hastanede operasyon geçiren Pele'ye, fizyoterapistler eşliğinde her gün özel tedavi yöntemi uygulanıyor. Gün geçtikçe sağlığı iyiye giden ve moralinin de yüksek olduğu öğrenilen 80 yaşındaki efsane, sağlık görevlileriyle hastane odasında top oynayarak tedavisini sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri