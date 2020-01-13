: Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri!

13.01.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:47

Juventus'un Roma ile oynadığı karşılaşmada, Juve'yi 3. dakikada öne geçiren ve 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın durumu belli oldu. 21 yaşındaki milli futbolcunun çekilen MR sonucunda sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. Genç oyuncunun EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na yetişmesinin de zor olduğu ifade edildi. Merih'in talihsiz sakatlığı sonrası futbol dünyası da sosyal medya üzerinden genç oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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