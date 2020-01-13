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Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri!

Merih Demiral'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması sonrası Inter'den Barcelona'ya, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir çok kulüp ve futbolcu genç oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

13.01.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:47
Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri!

Juventus'un Roma ile oynadığı karşılaşmada, Juve'yi 3. dakikada öne geçiren ve 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan 'ın durumu belli oldu. 21 yaşındaki milli futbolcunun çekilen MR sonucunda sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. oyuncunun EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na yetişmesinin de zor olduğu ifade edildi. Merih'in talihsiz sakatlığı sonrası futbol dünyası da sosyal medya üzerinden genç oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


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: Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri!
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