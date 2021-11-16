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Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Peter Bankes, Ian Hussin, James Mainwaring (İngiltere)Türkiye: Doğan Alemdar, Bünyamin Balcı, Serdar Saatçı, Cenk Özkaçar, Cemali Sertel (Dk. 83 Eren Elmalı), Kartal Yılmaz, Yusuf Barası (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Ömer Faruk Beyaz (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Peter Bankes, Ian Hussin, James Mainwaring (İngiltere)

Türkiye : Doğan Alemdar, Bünyamin Balcı, Serdar Saatçı, Cenk Özkaçar, Cemali Sertel (Dk. 83 Eren Elmalı), Kartal Yılmaz, Yusuf Barası (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 83 Yunus Akgün), Erkan Eyibil (Dk. 46 Hakan Yeşil), Ali Akman, Enis Destan (Dk. 46 Tiago Süer Barbaros Çukur)

Danimarka: Hermansen, Carstensen, Hausner, Winther, Kristiansen, Lindstrom (Dk. 90+2 Boving), Nartey, Kjaergaard (Dk. 85 Bidstrup), Isaksen (Dk. 61 Frendrup), Faghir (Dk. 61 Frederiksen), Daramy

Goller: Dk. 4 Lindstrom, Dk. 21 Daramy (Danimarka), Dk. 51 Gökdeniz Bayrakdar (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ali Akman, Dk. 50 Bünyamin Balcı, Dk. 84 Hakan Yeşil (Türkiye), Dk. 17 Hausner, Dk. 31 Faghir, Dk. 60 Kristiansen, Dk. 81 Lindstrom (Danimarka)

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 5. maçında Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, grupta 4 puanla 4. sırada kalırken, Danimarka ise 9 puana ulaştı.

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AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri

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