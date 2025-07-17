Furkan Korkmaz kimdir? İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz kaç yaşında, aslen nereli?

Ünlü komedyen ve oyuncu İrem Sak ile gündeme gelen Furkan Korkmaz, sosyal medya ve magazin dünyasında yayılan söylentiler üzerine dikkatleri üzerine topladı. İrem Sak'ın sevgilisi olmasıyla birlikte kamuoyunun ilgisini çeken Furkan Korkmaz'ın yaşamı, mesleği ve kişisel bilgileri araştırma konusu oldu. Peki, Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşındadır, nerede doğmuştur ve hangi meslekle uğraşmaktadır? İşte, ayrıntılar…

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Türk basketbolunun parlayan yıldızlarından biri olan Furkan Korkmaz, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada dikkat çeken performansıyla tanınıyor. 24 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelen Korkmaz, genç yaşlarda basketbola ilgi duymaya başladı. Henüz 9 yaşındayken okul takımlarında başladığı basketbol serüveni, onu dünya sahnesine taşıdı.

Furkan Korkmaz'ın profesyonel basketbol kariyeri, Anadolu Efes altyapısında şekillendi. Burada sergilediği başarılı performanslarla dikkat çeken genç yetenek, 2013 yılında Anadolu Efes A Takımı'na yükseldi. Avrupa'da gösterdiği çıkış sayesinde, NBA gözlemcilerinin de radarına girdi.

Korkmaz, 2016 NBA Draft'ında 26. sıradan Philadelphia 76ers tarafından seçildi. 2017 yılında ABD'ye giderek NBA kariyerine başladı. Özellikle Philadelphia formasıyla şutör özellikleri ve atletizmiyle ön plana çıkan oyuncu, birçok maçta etkili performanslar sergiledi.

NBA macerasının ardından 2024 yazında Fransa'nın AS Monaco kulübüne transfer olan Furkan Korkmaz, daha sonra Türkiye'ye dönerek Bahçeşehir Koleji forması giymeye başladı. Günümüzde, Türkiye Basketbol Süper Ligi (BSL) ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nde kariyerini sürdürüyor.

Furkan Korkmaz, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Genç yaş kategorilerinden itibaren ay-yıldızlı formayı giyen Korkmaz, uluslararası turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil etti.