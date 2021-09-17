Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 54 Darüşşafaka: 78 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 54 Darüşşafaka: 78

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 54 Darüşşafaka: 78

Frutti Extra Cup'un üçüncü gününde Semt 77 Yalovaspor ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.

Frutti Extra Cup'un üçüncü gününde Semt 77 Yalovaspor ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi. Maçı 78-54 skorla Darüşşafaka kazandı.

Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu

Hakemler: Kerem Baki xx, Mehmet Karabilecen xx, Murat Ciner xx

Semt 77 Yalovaspor: Glenn Miller Cosey x 7, Lamont da Sean Jones xx 13, Oğulcan Baykan xx 11, Kerem Gülmez x, Hasan Emir Gökalp x, Wendell Kerry Williams JR x 4, Can Altındağ x 2, Tunahan Dikmen x 2, Alexandre Pierre Louis Chassang x 2, Marcus Andrew Lee x 4, Mert Celep x 4, Doğan Şenli x 7

Başatrenör: Halit Recep Hakan Yavuz

Darüşşafaka: Gabriel Olaseni x 8, Troy Caupain x 6, Isaiah Pineiro x 7, Eray Akyüz xx 5, Wayne Mc Cullough xx 8, Doğuş Özdemiroğlu xx 8, Bora Yaşar xx 5, Troy Selimşav xx 12, Can Mutaf xx 10, Sinan Güler x, Nathan Boothe xx 9, Görkem Doğan x

Başantrenör: Burak Selçuk Ernak

1. Periyot: 19-16 (Semt 77 Yalovaspor lehine)

Devre: 36-23 (Darüşşafaka lehine)

3. Periyot: 65-35 (Darüşşafaka lehine) - BURSA

Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 54 Darüşşafaka: 78

Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 54 Darüşşafaka: 78

Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 54 Darüşşafaka: 78

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop
Magazin Eser Yenenler Amelia Hamlin
Spor Şenol Güneş Rüya Tabirleri Cristiano Burak Yılmaz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Ali İhsan Su Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 54 Darüşşafaka: 78 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 19:08:30. #1.11#